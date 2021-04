Sheila : Cet homme politique qui a "honte" d'adorer un de ses tubes...

Sheila a traversé les générations depuis ses débuts dans la chanson dans les années 1960. En plein come back, parasité par la polémique autour de sa participation supposée à une campagne autour du vaccin AstraZeneca, la star peut compter sur un fan... un peu honteux.

En effet, interrogé par le journal Libération dans son édition du 30 avril 2021, le député de La France Insoumise Adrien Quatennens a répondu à un questionnaire musical dans lequel il a révélé qu'il écoute Sheila ; un point commun avec son ennemi politique, le Premier ministre Jean Castex.

Questionné sur la chanson qu'il a "honte d'écouter avec plaisir" il a répondu : "En ce moment, Spacer de Sheila." Nul doute que l'élu âgé de seulement 30 ans s'est replongé dans ce vieux tube de la star - paru en 1979 sur le disque King of the World pendant la vague disco - en raison de l'actualité ayant remis Sheila dans la lumière. Mais il ne devrait pas avoir honte d'écouter Spacer puisque ce titre est le plus gros succès commercial international de la star ! Alors nul doute qu'à travers le monde, Adrien Quatennens n'est pas seul à l'écouter avec plaisir...

Le député de la 1ère circonscription du Nord, également coordinateur de La France insoumise depuis 2019, a aussi dévoilé ses autres goûts musicaux. Ce fan de Johnny Hallyday, autre artiste intergénérationnel, a par exemple révélé que le disque qu'il partage avec sa compagne est A la vie, à la mort, paru en 2002. D'ailleurs, son plus beau concert - et le premier de sa vie - reste celui du défunt rockeur au Stade de France en 1998. Cette passion pour le Taulier, là encore, il la partage avec un confrère politique à l'opposé de ses idées, l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. La musique serait-elle le pont qui fait se rejoindre ceux qui n'ont rien en commun ?