Sheila recrutée par Jean Castex pour faire la promo de l'AstraZeneca ? L'insolite envie du Premier ministre

Il y a plus de chances de faire une thrombose en restant assis toute la journée plutôt qu'en ayant eu une injection du vaccin AstraZeneca mais, malheureusement, ce dernier souffre de sa mauvaise image. Avec quelques cas problématiques au compteur, le vaccin suédo-britannique fait peur et le gouvernement se retrouve avec des milliers de doses orphelines. Pour contrer ce problème et redorer l'image du vaccin, Jean Castex voudrait faire appel à une personnalité qui saura à coup sûr convaincre les Français : Sheila.

Une collaboration que personne n'avait vu venir. D'après le Canard Enchaîné en date du mercredi 21 avril 2021, Matignon aurait mis au point une grande campagne d'information télévisée dans laquelle des personnalités de plus de cinquante ans - chanteurs, acteurs et autres - se font vacciner à l'AstraZeneca. Toujours d'après nos confrères, le Premier ministre aurait proposé un nom en particulier : "Il faudrait que Sheila se fasse vacciner".

Une proposition qui pourrait tenter Sheila, actuellement en pleine promotion de son nouvel album, Venue d'ailleurs. Emmanuel Macron l'a dit lors d'une réunion hebdomadaire : "Nous avons des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca, il faut réfléchir en termes de communication et de capacité à convaincre". D'après les informations de BFMTV, Matignon a déjà chargé le Service d'information du gouvernement d'organiser cette grande campagne, voulant faisant la promotion du vaccin "de manière subtile". Raté.

"On a besoin de s'appuyer sur des personnalités qui seraient des ambassadeurs", confie un anonyme de Matignon à nos confrères. Pour l'heure, les détails de la campagne sont toujours en négociations. Aucun membre du gouvernement ne devrait l'incarner, faute de confiance. "Il ne vaut mieux pas que ce soit nous qui communiquions directement", cite BFMTV. Des spots publicitaires qu'on devrait bientôt retrouver à la télévision.