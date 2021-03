Lucie Bernardoni vaccinée avec AstraZeneca : souffrante et inquiète, elle s'en prend au gouvernement

La jeune femme a précisé qu'elle s'était fait vacciner car elle était une personne à risque, à cause de sa maladie chronique. Lucie Bernardoni a en effet une maladie génétique appelée le syndrome d'Ehlers-Danlos. "Je suis malade, c'est vrai. J'ai voulu garder ça pour moi depuis des années. Et maintenant, je me sens dans l'obligation de dire ce dont je souffre à contrecoeur, non pas pour me trouver une excuse ou me défendre, mais pour être honnête une fois de plus. Je suis atteinte du syndrome d'Ehlers Danlos. Une maladie 'invisible', mais très douloureuse. J'ai des problèmes articulaires, musculaires et vasculaires entre autres depuis toujours. Ma santé est fragile, on ne sait pas comment elle évoluera et je me bats tous les jours", a-t-elle confié à Purepeople en avril 2019.