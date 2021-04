Jean Castex : Le Premier ministre inondé... de petites culottes à Matignon !

Les commerçants sont très mécontents des annonces récentes du gouvernement suite au reconfinement de la France le 3 avril dernier. Classés parmi les commerces non essentiels, et donc interdits d'ouvrir pendant quatre semaines, les propriétaires de boutiques de lingerie ont décidé de protester à leur manière.

L'opération au nom de code "Action culottée" a ainsi été lancée cette semaine par des commerçants pour montrer leur opposition face aux décisions gouvernementales. La méthode employée ? L'envoi de plus de 80 culottes à l'intention de Matignon, où réside le Premier ministre, Jean Castex.

Dans une vidéo sur le réseau social TikTok, la gérante d'une boutique de lingerie tient à expliquer cette opération coup de poing. Sous le pseudonyme de mmetoutlemonde21, la jeune femme se désole de voir son magasin fermé sans trop comprendre la raison. "Non, mettre une culotte tous les matins n'est pas à reléguer au second plan, on a tout à fait le droit d'être ouvertes", déclare-t-elle, s'étonnant que dans le même temps les grands magasins puissent conserver leurs rayons lingeries.

La commerçante explique ensuite les raisons qui ont amené à cette action peu commune : "On a trouvé ça rigolo, symbolique et plein de sens d'envoyer une culotte au gouvernement pour lui dire que nous n'étions pas contentes", détaille-t-elle.