Sheila : Rare photo de sa petite-fille Tara-Rose, introuvable, mais "aussi belle que son papa"

Sur son compte Instagram, samedi 31 juillet 2021, Sylvie Ortega s'est prêtée à une nouvelle session de question/réponse avec sa communauté Instagram. Face aux nombreuses questions posées par les internautes, le mannequin espagnol en a retenu une au sujet de Tara-Rose, la fille de son ancien époux Ludovic Chancel.

"Voyez-vous la fille de Ludovic ? Son unique enfant je pense", s'est questionné un internaute curieux. "Continuez à penser, je ne dirai rien", a-t-elle répondu. Et de poursuivre au sujet de la petite-fille de Sheila : "Juste, je vous offre une photo de Tara-Rose. N'essayez pas de la trouver sur les réseaux sociaux, elle a un pseudo introuvable." La quadragénaire a alors partagé plusieurs clichés de Tara-Rose, tout en mentionnant à quel point la fille de Ludovic Chancel est "aussi belle que son papa" (voir diaporama).

Ce n'est pas la première fois que Sylvie Ortega dévoile le visage de Tara-Rose. En mai dernier, l'ancienne épouse de Ludovic - mort d'une overdose en 2017 - avait déjà partagé un cliché de la jeune femme lors d'une précédente session de question/réponse avec ses followers. Pour rappel, un abonné lui avait demandé si elle avait des photos de la fille de son défunt époux. "Tara Rose a 20 ans. Elle ressemble beaucoup à Ludo. Aussi belle que son père", avait-elle écrit.

Après avoir divulgué ce cliché, Sylvie Ortega avait également précisé ne diffuser qu'une seule photo par respect pour son intimité. "Je vous montre juste une photo, car cette photo est sur son Insta. Le reste, je le garde pour moi. Les photos postées sur les réseaux sociaux appartiennent hélas à tout le monde. N'essayez pas de trouver son Insta, vous n'arriverez pas à trouver son pseudo", pouvait-on lire en story.

Une relation plus apaisée avec Sheila

Samedi sur Instagram, Sylvie Ortega s'est également confiée au sujet de sa célèbre ex-belle-mère. Dans une autre story, un internaute s'est interrogé sur sa relation avec Sheila : "J'avoue, on n'est pas très tendres toutes les deux, a-t-elle d'abord confié, ses mains me manquent, lorsqu'elle me prend la main, je ressens immédiatement Ludo, sa présence." Et de poursuivre : "Sheila a un fluide incroyable venant de ses mains." Une belle réponse qui témoigne de tout le respect qu'elle porte à Sheila.