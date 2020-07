Sheila : La naissance de son fils Ludovic a été une "période compliquée"

Artistiquement, les choses deviennent compliquées pour beaucoup. Comme ses consoeurs et ses confrères, Sheila a dû reporter de nombreux projets en cours : une série de concerts, l'enregistrement d'un nouvel album. En attendant, la chanteuse de 74 ans a travaillé sur la réédition d'un opus cultissime pour elle. King of the World, qui contient entre autre le titre Spacer, verra à nouveau le jour prochainement puisqu'il s'agissait d'un tournant majeur dans sa carrière. En 1980, elle l'a enregistré aux Etats-Unis avec Nile Rodgers après s'être cognée à un mur.

A l'époque, Sheila sortait un album par an. A ce rythme, elle avait un peu perdu de cette si belle âme qui l'anime. Quelques années avant d'enfiler sa combinaison de cosmonaute disco, elle avait dévoilé L'Amour qui brûle en moi, un album qu'elle ne porte pas dans son coeur malgré son titre. "Je vivais une période compliquée, se souvient-elle dans les pages du magazine Paris Match. Il y avait eu la naissance de mon fils, le départ de son père. J'ai même fait une chanson, L'arche de Noé, où on entendait un mouton... Bref, je n'étais plus à ma place, j'avais envie d'avancer et de me faire plaisir."

Sheila a épousé Guy Bayle, alias Ringo, le 13 février 1973. Le couple s'est séparé en 1979, quatre ans après la naissance de Ludovic. En février 2021, la chanteuse devrait sortir son vingt-sixième album. Parmi les pistes qu'elle a prévu d'offrir au public, l'une d'entre elles, Law of Attraction, a été écrite par Nile Rodgers. Une autre, écrite par Christian Siméon, évoquera son fils, le regretté Ludovic - mort le 7 juillet 2017 d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. "Ce sera le melting-pot d'une vie, se réjouit-elle. Ça fait cinquante-huit ans que je suis là et je pense m'en être pas mal sortie de l'affaire." Effectivement...

