Shera Kerienski enceinte : elle dévoile son ventre rond en vidéo

Très touchée par les messages reçus après son annonce, Shera Kerienski a tenu à remercier sa communauté bienveillante et ses amis pour leur soutien. "Wow, on ne s'attendait pas à tant d'amour de votre part, nous sommes submergés par l'émotion. Merci du fond de notre coeur et d'avoir empli nos coeurs de joies. Merci pour vos mots et vos bénédictions", a-t-elle déclaré en story.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux futurs parents !