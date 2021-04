Shock G : Mort à 57 ans du chanteur de "The Humpty Dance"

Triste nouvelle pour toute une génération. Shock G, grand rappeur américain et interprète du tube The Humpty Dance est décédé à l'âge de 57 ans. L'artiste a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel de Tampa, en Floride (États-Unis), comme l'a annoncé son père Edward Racker. Pour l'heure et d'après les informations exclusives de TMZ.com données le 22 avril 2021, les causes de la mort de Shock G sont toujours floues. Une enquête de la police et une autopsie sont en cours.

Shock G, de son vrai nom Gregory Jacobs, était l'un des pionniers du hip-hop et du rap. Son alter-ego au faux nez et aux larges lunettes, Humpty Humps, a fait les premiers succès de son groupe Digital Underground. Leurs tubes ont bercé toute une époque et a ouvert la porte à de nombreux artistes majeurs du mouvement, principalement Tupac.

On doit d'ailleurs à Shock G de nombreux featuring inoubliables avec 2Pac comme I Get Around en 1993 ou encore 2Pacalypse Now en 1991, un des tubes du premier album de la star assassinée. La légende dit que Shock G a été l'une des personnes à avoir véritablement poussé Tupac à se lancer dans la musique. Il était membre du groupe Digital Underground lorsque le groupe a sorti son tout premier titre Same Song, en 1991.

Originaire de la côte Est, Shock G s'était un temps installé à Oakland, où il a formé le groupe Digital Underground à la fin des années 1980 avec Chompaster J et Kenneth Water. Également producteur prolifique, il a signé les mélodies des plus grands : Dr. Dre, Prince et même Bobby Brown.