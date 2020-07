Shy'm : Cette nouvelle coiffure qui lui cause "tant de souffrance"

Toujours prête à tester et à essayer toutes les tendances,Shy'm a dévoilé une nouvelle coiffure le 11 juillet 2020. L'interprète du titre Et alors a opté pour des tresses et a dévoilé les dessous de cette folie capillaire, plutôt douloureuse. "Tant de souffrance de crâne pour 7 jours de crânage", écrit-elle en légende de son cliché, déjà liké par plus de 30 000 followers conquis par ce nouveau look.

Faut souffrir pour être belle

Sans surprise, l'artiste de 34 ans a reçu énormément de compliments. "Tu m'étonnes ! Mais canon alors ça valait le coup", écrit un internaute, "Faut souffrir pour être belle (en plus avec toi c'est pas qu'un petit peu la beauté)", commente un autre fan. Certains de ses followers, déjà passés par la case tresses, ont également remarqué le courage de la jeune femme à réaliser cette coiffure douloureuse. "Avec le front et les yeux tirés comme un lifting, les plaies sur le crâne ahahah c'est pour ça que j'ai abandonné les tresses, c'est la fin du monde dans ton corps", a ainsi écrit le sportif et chanteur Makassy. L'un de ses proches amis, M. Pokora a également félicité la jeune femme pour ses tresses en écrivant simplement "Dope" (cool en français).

Quoiqu'il en soit, l'interprète des titres Prendre l'air et Victoire semble très satisfaite de cette nouvelle coiffure et a indiqué quelques jours plus tard avoir besoin d'un "durag", un couvre-chef destiné à protéger les tresses et dreadlocks qui peuvent être très fragiles. À moins que l'ancienne jurée de l'émission Danse avec les stars ne nous réserve une nouvelle coupe pour les jours à venir ? À suivre...