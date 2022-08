Shy'm : Maillot de bain échancré et figures acrobatiques... La chanteuse s'éclate en vacances !

Voir Shy'm enchaîner les portés sur le parquet de Danse avec les Stars, c'était impressionnant... mais la voir en pleine figure artistique dans une piscine, entourée de tous ses amis, c'est encore plus fou ! Se prenant pour l'héroïne de Dirty Dancing, la jeune femme de 36 ans a en effet montré à ses abonnés qu'elle n'avait rien perdu des cours de danse de son partenaire de l'époque, en s'affichant en plein porté acrobatique... et en maillot de bain sexy !

Actuellement en vacances au soleil, la chanteuse a en effet essayé de reproduire les figures acrobatiques du film en bikini très échancré... mais il semble que ses tentatives aient toutes été couronnées d'échec, selon ce qu'elle a précisé en légende à ses abonnés, taguant ses amis au passage. De belles photos qui sentent en tout cas la joie des vacances et le soleil, et avec lesquelles elle en a profité pour faire une véritable déclaration à l'une de ses meilleures amies, Lucia Marie, qui était avec elle dans la piscine.

"Depuis nos 6 ans. Tous les jours. Même en silence. Même de loin. Encore . Toujours. Plus. Ma meilleure des meilleures. La plus belle âme de ma vie", lui a-t-elle écrit. La jeune femme, touchée, lui a répondu avec un message encore plus joli : "MERCI d'être celle que tu es avec moi depuis toutes ces années. MERCI pour nos rires, nos souvenirs, nos temps de conseil/de soutien, nos folies, et tellement d'autres moments de qualité... MERCI pour le plus beau des cadeaux mon filleul, mon petit prince...". Un petit garçon, Tahoma, né début 2021 et qui n'apparait pas sur les photos.