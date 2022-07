Shy'm et Lucie Lucas à la plage : ultra sexy, les deux copines jouent les mannequins en Italie

Travailler entre copines et au bord de la mer, sous le soleil italien... Que demander de mieux ? Pour Lucie Lucas et Shy'm, cela semble en tout cas être le paradis ! L'actrice de Clem et la chanteuse se sont en effet retrouvées chez nos voisins transalpins pour un tournage ensemble et ont l'air d'y avoir noué une belle amitié selon ce qu'elles ont publié sur Instagram ce vendredi.

On les voit posant en maillot de bain sur une magnifique plage, jouant les mannequins d'un jour ! Très sexy, les deux jeunes femmes semblent rire aux éclats, un moment agréable que Lucie Lucas a tenu à montrer à ses fans avec une légende adorable pour sa partenaire : "Baignade et farniente avec ma Tamara chérie sur une plage italienne paradisiaque...Après une grosse semaine de tournage, on l'avait bien mérité !" a-t-elle écrit, rayonnante.