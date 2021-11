Lucie Lucas, retrouvailles avec ses 3 enfants : "bonheurs simples" en famille et en photos !

"Que c'est bon de retrouver les bonheurs simples de la vie de famille, lance Lucie Lucas en légende de ces clichés, visiblement aux anges. Cette semaine on a fêté Halloween, on a fait des grasses mat', on a cueillis des Hortensias pas encore fanés pour les faire sécher, on a fait des boules de graines pour les oiseaux qu'on a semé comme des oeufs de Pâques, on a fait de la peinture, décoré la boutique, cuisiné les champignons de la forêt et les légumes du potager... Dernière piperade 100% du jardin... On a cajolé nos animaux adorés et on a remercié la vie de nous offrir tant de moments d'amour et de partage."

Des moments de complicité avec ses trois enfants qui n'ont malheureusement duré qu'un temps. Après les entraînements de folie de Danse avec les stars, la comédienne reprend un rythme de travail puisqu'elle reprend les chemins des studios de la série. "Demain je vous retrouve sur le tournage de Clem... ressourcée, pleine d'énergie et heureuse de retrouver les copains ! Bon dimanche à tous !", conclut-elle, requinquée !

Rappelons que le 31 octobre 2021, deux jours après son élimination, Lucie Lucas confiait au Parisien "avoir tout donné" dans DALS. "Mon corps commençait vraiment à souffrir. Et puis, j'avais envie de voir mes enfants", avait-elle ajouté. Un souhait réalisé !