"Ça devenait difficile..." : Lucie Lucas soulagée de quitter Danse avec les stars, elle explique

Loin d'être déçue de son élimination dans Danse avec les stars le 29 octobre 2021, Lucie Lucas est soulagée de pouvoir enfin retrouver ses enfants. Épuisée par le rythme intense de l'émission, l'actrice de la série Clem a quitté son partenaireAnthony Colette à l'issue du 7ème prime. "Maman rentre à la maison, les enfants !" a-t-elle d'ailleurs crié, juste après avoir été disqualifiée par le jury.

Interviewée par Le Parisien, l'actrice de 35 ans a confié : "J'avais fait mon temps dans l'émission (...) J'ai vraiment tout donné, semaine après semaine. Mais là, mon corps commençait vraiment à souffrir. Et puis, j'avais envie de voir mes enfants." Fatiguée, la jeune maman de trois enfants âgés de 11, 9 et 3 ans commençait également à être épuisée moralement. Et pour cause, le tournage la tenait éloignée de sa famille qu'elle ne pouvait plus voir comme elle le souhaitait : "Les téléspectateurs ne se rendent forcément pas compte, mais c'est vraiment beaucoup de travail Danse avec les stars. Concrètement, je ne voyais plus mes enfants que le samedi soir, et j'étais trop épuisée pour jouer avec eux. Au bout d'un moment, ça devenait difficile."

Malgré tout, cela restera une expérience inoubliable pour Lucie Lucas qui confie avoir énormément "pris confiance" en elle depuis l'émission. "J'ai relevé un défi que je croyais impossible pour moi : j'ai eu trois enfants, je ne fais pas de sport, et je croyais ne pas du tout savoir danser", révèle la femme d'Adrien. Sur Instagram, la comédienne a également souhaité partager les mots forts de son ancien acolyte de Danse avec les stars : Gérémy Credeville.