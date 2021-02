Lucie Lucas : Rare photo de son fils Milo, star d'une campagne publicitaire

Lucie Lucas réfléchit toujours à deux fois avant de se lancer dans un nouveau projet professionnel. Le dernier en date n'a certainement pas été accepté à la légère étant donné qu'il inclut l'un de ses trois enfants, et plus précisément le benjamin de la famille, Milo (né en mars 2018). D'ordinaire très discrète sur sa vie de famille, la comédienne de 34 ans ne partage que très rarement des photos de son adorable tribu. Elle a pourtant embarqué son fils de bientôt 3 ans avec elle dans la réalisation d'une publicité.

En effet, comme elle l'a annoncé sur Instagram mardi 16 février 2021, Lucie Lucas et le petit Milo sont les visages de la nouvelle campagne So'Bio Etic, une marque de soins cosmétiques biologiques et naturels. Comme elle l'avait déjà fait auparavant avec sa mère, son sosie, la jolie brune a pris la pose avec son fils. L'occasion de redécouvrir son visage et de constater qu'il a bien grandi.



"En général j'essaie de ne pas 'utiliser' mes proches à des fins commerciales, mais avec @sobio_etic j'estime que la collaboration va bien au-delà... Donc après vous avoir présenté ma maman, je vous présente Milo, mon petit dernier (je l'avoue, je suis si fière de mes merveilleux enfants). Quoi de mieux pour prendre soin de lui que des produits bio, éthiques, conditionnés de la façon la moins polluante possible pour de la grande distribution, le tout à un prix abordable ?", a-t-elle légendé.

Une jolie surprise pour ses abonnés, ravis d'avoir des nouvelles de Milo. "Ce petit ange est aussi beau que sa maman!", "Cette photo est juste trop craquante!!", "Trop trop mignon", "Il a bien grandi", "Quel BG", "Cette complicité mère et enfant, j'aime", peut-on lire entre autres.