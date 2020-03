Lucie Lucas prend la pose avec sa maman, les internautes voient double

Lucie Lucas est un ardent défenseur de la planète. La comédienne de 33 ans n'hésite jamais à prendre la parole pour évoquer des thèmes qui lui sont chers, tels que l'écoresponsabilité. On sait par exemple qu'elle est passée depuis un moment au zéro déchet, qu'elle refuse désormais systématiquement de porter des tenues qui ne seraient pas éthiques ou encore qu'elle a créé un éco-village en Bretagne où elle vit avec son mari et ses enfants.

C'est donc sans grande surprise qu'elle a été choisie pour représenter la marque So'Bio Etic, du groupe Léa Nature, qui, comme son nom l'indique, est certifiée biologique. Il s'agit d'une marque de cosmétiques pour laquelle elle a même pris le temps de rencontrer les équipes lors de la confection de produits. Jeudi 12 mars 2020, la jolie brune a donc dévoilé le résultat de sa campagne publicitaire sur Instagram sur laquelle elle partage l'affiche... avec sa mère ! En effet, Lucie Lucas a embarqué sa maman dans l'aventure pour louer les bienfaits de soins anti-âge proposés par So'Bio Etic. "Trop fière de poser avec ma si jolie maman chérie, pour @sobio_etic. La gamme Précieux Argan est vraiment bluffante... et elle abîme la planète le moins possible !", lit-on en légende sa publication.

En plus de féliciter la vedette de la série Clem (TF1) pour son engagement, les internautes se sont montrés bluffés par sa ressemblance avec sa mère. "Votre maman... Non... c'est votre soeur", "On se demande qui est la mère et qui est la fille tellement votre ressemblance est frappante", "Des soeurs ??", "La pomme n'est vraiment pas tombée loin de l'arbre. Qu'elle est jolie, ta maman !", "Vous êtes sublimes toutes les deux. Et le même sourire !", peut-on lire en commentaires. C'est peu dire que l'expression telle mère, telle fille leur sied à merveille !