Shy'm maman : moment de complicité avec son fils Tahoma, craquant en petit body

Elle ne redescend plus de son petit nuage ! Le quotidien de Shy'm est devenu un émerveillement perpétuel. Après avoir passé les quelques jours de canicule dans la piscine gonflable de son fils, la chanteuse s'est laissée aller à une nouvelle journée de jeux avec son petit Tahoma, cette fois en intérieur !

Shy'm est devenue une maman à temps plein et celle qui vient de sortir le titre Elle danse encore a décidé de profiter de chaque instant auprès de sa petite merveille, son fiston adoré né en janvier 2021. Sans être totalement entre parenthèses, sa carrière peut parfois passer au second plan. Les semaines commencent désormais dans la douceur et l'amour pour la jeune maman.

En effet, ce lundi 20 juin, l'interprète de Femme de couleur a posté plusieurs photos où on la découvre en train de jouer avec son Tahoma, visiblement très heureuse de commencer une nouvelle semaine par des instants de jeu et de complicité. Mère et fils avaient pour l'occasion installé une petite tente avec pour seule entrée un tunnel, à l'intérieur de la maison. Beaucoup trop grande pour le jouet pour enfant, Shy'm s'est tout de même amusée à se frayer un chemin dans la fameuse structure. Ce qui n'a pas manqué d'amuser son adorable petit garçon. La photo la plus touchante étant sans doute celle où il s'accroche à la jambe de sa maman tandis qu'elle rampe dans le tunnel. Le jeune Tahoma dans son body blanc a également profité de l'instant en jouant avec des legos disposés dans la pièce (voir diaporama).

Les fans ont maintenant l'habitude de voir Shy'm totalement épanouie dans son rôle de maman. Un bonheur qui transparaît dans chacune de ses photos, interviews ou vidéos, ayant pour sujet son fils. Dans l'émission Insomnie, elle avait expliqué s'être parfaitement adaptée à sa nouvelle vie. "Je me sens encore plus enchaînée à la vie, aux vraies choses, aux vraies valeurs, aux vraies émotions, parce que c'est lui qui m'y rattache forcément (...) J'ai un amour absolu que je n'avais jamais connu avant" avouait-elle. On lui souhaite une magnifique continuation !