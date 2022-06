Shy'm maman : la chanteuse profite du soleil avec son fils Tahoma et fait trempette

Un nouveau moment de tendresse entre la mère et son fils qui témoigne encore de la complicité incroyable des deux. Des instants qui rythment la vie de la chanteuse, qui s'est totalement redécouverte en devenant maman. "Je me sens encore plus enchaînée à la vie, aux vraies choses, aux vraies valeurs, aux vraies émotions, parce que c'est lui qui m'y rattache forcément (...) J'ai un amour absolu que je n'avais jamais connu avant. Et ça c'est assez fou et assez dévorant. Tu découvres des parties de toi, des émotions que tu ne connaissais pas avant. Je l'ai dans la peau pour la vie quoi" avait-elle confié dans l'émission Insomnie.