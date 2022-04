"J'ai un amour absolu..." : Shy'm maman, elle déclare sa flamme à son fils Tahoma, 1 an

Jeune maman de Tahoma, Shy'm s'est laissée aller à de tendres confessions, sur l'oreiller, dans l'émission Insomnie, avec Ben Névert, sur France TV Slash. Entre ses réflexions sur la vie, sur sa carrière, son quotidien et les tréfonds de son âme, la chanteuse de 36 ans a dévoilé tout l'amour qu'elle ressentait depuis qu'elle avait donné la vie en 2021 - l'identité du père de son enfant est toujours inconnue. Un évènement qui l'a considérablement transformée... pour le meilleur !

Je l'ai dans la peau pour la vie

"Depuis un an, depuis la naissance de mon fils, j'ai réalisé quelque chose d'unique, a-t-elle expliqué. Il m'a surtout encrée sur Terre. J'étais assez électron libre avant de l'avoir. J'étais assez : 'Je m'en fous'. Si je suis à droite et que j'ai envie d'aller dans la direction opposée, j'y vais sans me poser de question parce que je suis seule dans mon bateau, je ne pénalise personne, je n'ai pas besoin de culpabiliser. Et puis j'ai un amour absolu que je n'avais jamais connu avant. Et ça c'est assez fou et assez dévorant. Tu découvres des parties de toi, des émotions que tu ne connaissais pas avant. Je l'ai dans la peau pour la vie quoi. Et c'est fort, c'est intense."