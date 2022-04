Shy'm : Robe en cuir et cheveux très longs, elle dévoile un projet fou avec Lucie Lucas !

La Côte-d'Azur brillera encore quelques heures avant que le Festival international Canneseries ne clôture ses portes. Le mercredi 6 avril 2022, il faudra dire "au revoir" à l'évènement mais, heureusement, ses dernières heures promettent de jolies surprises. Le 4 avril 2022, par exemple, les spectateurs et les photographes ont pu découvrir un étonnant trio, formé par Shy'm, de son vrai nom Tamara Marthe, Lucie Lucas, l'héroïne de la série Clem, et le britannique Jamie Bamber, connu pour le rôle de Lee "Apollo" Adama dans Battlestar Galactica. Sur le tapis rose de Canneseries, la maman de Tahoma avait opté pour une petite robe noire en cuir à laquelle elle avait associé d'imposantes boucles d'oreilles au double C (Chanel). Ses cheveux étaient longs, très longs, coiffés avec un effet wavy...

Il y a une raison, bien sûr, qui explique que ces trois-là se connaissent et prennent la pose ensemble sur le tapis rose. Ils sont les têtes d'affiche d'une nouvelle série coproduite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France, intitulée Cannes Confidential, dont le tournage débutera le 17 avril prochain. Un accord a été signé, avec la ville, pour qu'une fiction puisse utiliser le nom "Cannes", pour la première fois de l'Histoire. Dans ces six épisodes, Lucie Lucas incarnera une lieutenant de police originaire du coin et Shy'm sera Léa, une policière de son équipe.

On va tourner en anglais, donc pour moi c'est beaucoup plus de préparation

Cette aventure constitue un vrai challenge pour les comédiennes, qui sont actuellement en plein apprentissage pour s'en sortir au mieux pendant le tournage. "On va tourner en anglais, donc pour moi c'est beaucoup plus de préparation, explique la maman de Tahoma dans les colonnes du journal Le Parisien. Je suis loin d'être bilingue, je travaille avec une coach. Avec Lucie, on suit depuis une semaine une formation physique d'autodéfense, de combat. Tout ça, c'est nouveau, c'est chouette d'apprendre à la connaître dans ce cadre." Pas d'inquiétude concernant Jamie Bamber et la langue française. L'acteur a vécu à Aix-en-Provence pendant 3 ans et sa mère vit dans le Var depuis 25 ans. Il a déjà donné la réplique à Alexandra Lamy dans L'Embarras du choix, en 2017, et à Olivia Ruiz dans Un jour mon père viendra, en 2012.