Jamie Bamber marié : le séduisant comédien a tout quitté... pour la France !

Beau brun repéré dans les séries Ghost Whisperer, Cold Case, Londres, police judiciaire, Dr House, Les experts, Battlestar Galactica ou Rizzoli et Isles : Autopsie d'un meurtre,Jamie Bamber a tout quitté pour vivre en France avec sa femme Kerry Norton.

Papa d'Isla Elizabeth Angela Griffith (17 ans) et des jumelles Darcy et Ava (16 ans), l'acteur de 47 ans confiait à quel point il aimait la France au cours d'une interview réalisée dans le cadre de la promotion du film L'embarras du choix en 2017 : "Je suis grand francophile, j'ai habité à Paris quand j'étais tout petit et j'ai étudié le français à l'université et la littérature. (...) Il y a 18 mois je viens de m'installer avec ma famille en France. Je suis résident français maintenant et je suis très fier d'y être." Admiratif de la beauté du pays mais aussi des femmes de France, il indiquait également à Allociné : "Je suis amoureux de toutes les femmes françaises". Selon lui, elles seraient d'ailleurs "les plus jolies du monde."

Fils d'un père américain et d'une mère irlandaise, Jamie et sa famille ont décidé de s'installer dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Marié depuis 2003 à Kerry, l'acteur savoure la douceur de vivre à la française. "J'adore courir ou marcher en famille à la Sainte Victoire, me balader à Cassis, faire le marché à Aix. J'ai aussi passé mon permis bateau à Marseille l'an dernier pour profiter des calanques. Marseille, les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, il y a tant à faire, on n'a que l'embarras du choix", révélait-il lors d'une interview au magazine Touma.