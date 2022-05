Shy'm maman : son jeune fils lui grimpe dessus, adorable câlin dans l'herbe

Elle ne défile peut-être pas du côté de Cannes mais ça lui importe peu ! Shy'm profite paisiblement de sa vie de famille pendant que les photographes et stars s'agglutinent sur la croisette. Un bonheur que la chanteuse a partagé avec ses fans et followers Instagram ce jeudi en publiant une série de photos.

ça sentait la sérénité. Oui, Shy'm est visiblement très épanouie dans sa nouvelle vie de maman, débutée il y a maintenant un peu plus d'un an. Depuis la naissance de son petit Tahoma, Shy'm n'est plus autant en recherche de lumière qu'avant. Ce qui lui importe, c'est surtout les moments de complicité avec son fils. En effet, la jeune femme a partagé une série de photo où on la découvre en train de jouer avec son bambin. On y voit le petit Tahoma s'amuser à grimper sur le ventre de sa maman, s'asseoir sur sa tête ou encore mettre ses mains dans sa bouche. Sur les photos on entrevoit le large sourire de l'interprète de Je sais visiblement amusée par les gestes maladroits de son enfant. "Mon festival de Cannes" et les emojis de la baguette magique, du chapeau haut de forme et du lapin de magicien avait commenté en légende la star, qui n'a pas besoin d'aller très loin pour contempler le plus beau des spectacles ! Dans la foulée, c'est Elodie Frégé qui a réagit à la publication de son amie. "Le meilleur des festoches" écrivait la chanteuse. "C'est ça la vraie vie" "Si heureuse" "Oh j'adore trop choux" ont également commenté les internautes avec enthousiasme.