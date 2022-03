Shy'm maman : premiers gazouillis pour son fils Tahoma !

Shy'm a bien d'autres passions que celle de la musique depuis janvier 2021. Ce mois-ci, la jeune femme de 36 ans a mis au monde son premier enfant. Cette grossesse, l'artiste l'avait révélé en dévoilant son baby bump et le sexe du bébé dans le clip de Boy, l'une de ses chansons. Quelques semaines plus tard, bébé pointait le bout de son nez pour le plus grand bonheur de sa chanteuse de maman. Comme tout jeune parent, Shy'm a dû trouver la partition pour se faire à ce nouveau quotidien. La mission est accomplie : Tahoma a bien grandi et il est sur le point de dire ses premiers mots. Après avoir montré que son petit garçon pouvait tenir debout et l'aider en cuisine, Tamara Marthe, de son vrai nom, vient de montrer qu'il pourrait bientôt entretenir une conversation. Dans une courte vidéo diffusée en story Instagram, Shy'm montre sa "douceur" en pleine tentative de prise de parole, une première pour ses nombreux abonnés !

A l'aube de la sortie de son nouvel album, son nouveau bébé, Shy'm veut partager des moments un peu plus intimes avec ses fans sur les réseaux sociaux que quelques images de ses passages en studio : "Je partage ma musique ou mes projets, mais parfois, j'ai envie de partager un bout de moi un peu plus intime. Aujourd'hui, la maternité est le centre de ma vie, donc je vais envoyer de temps à autre des petites photos" racontait-elle à Gala en octobre dernier. Si son rôle de maman lui sied à merveille, Shy'm ne compte pas remettre le couvert de sitôt : "Je ne connais pas encore tout du premier ! Enchaîner avec un deuxième enfant, ça serait un peu tôt" indiquait-elle dans Télé Star il y a un mois.

Pourtant, Shy'm semble avoir trouvé un sérieux équilibre avec le père du bébé. La chanteuse n'en parle pas mais sa célèbre belle-mère a peut-être vendu la mèche lors de la naissance de Tahoma. Le même jour, Héléna Noguerra révélait être devenue grand-mère pour la première fois sur les réseaux sociaux. Le timing a mis la puce à l'oreille des internautes dont les conclusions ont vite été tirées : Shy'm serait-elle en couple avec le fils d'Héléna Noguerra, Tanel Derard ? Les deux n'ont certes pas officiellement confirmé être ensemble mais ils n'ont pas démenti non plus...