Shy'm maman : tendre photo avec son fils Tahoma, son craquant pot de colle

Le teasing aura été impressionnant, à l'image de la nouvelle queShy'm avait à annoncer à ses abonnés sur Instagram. En fin d'année 2020, la chanteuse révélait être enceinte de son premier enfant en dévoilant le clip de son titre Boy. La chanson parlait d'ailleurs d'elle-même : Shy'm était bel et bien enceinte d'un garçon, né le 22 janvier 2021. Quatorze mois plus tard, mère et fils ont créé beaucoup de liens et renforcé leur complicité. Si rares sont les photos de son fiston depuis qu'elle est devenue mère, Shy'm distille quand même quelques images de sa vie de "maman comme tout le monde" et aucune nounou à l'horizon pour aider l'artiste au quotidien à combiner sa vie familiale et sa vie professionnelle bien remplie. Alors quand l'artiste de 36 ans passe derrière les fourneaux, Tahoma n'est jamais bien loin.

Dans sa story Instagram du vendredi 11 mars 2022, l'interprète de Victoire l'a d'ailleurs prouvé. S'affairant en cuisine, Shy'm a de quoi faire pâlir de jalousie Philippe Etchebest, Hélène Darroze et autre Michel Sarran puisqu'elle a le meilleur des commis à ses côtés pour l'épauler : Tahoma. Certes, le petit garçon est dans ses pattes - elle parle d'ailleurs de "troisième jambe" - mais qu'importe, plus son fils est près, mieux la chanteuse se porte. Une adorable photo (à voir dans notre diaporama) qui a dû ravir les milliers de fans de Shy'm.

Contrairement à ce que chantait Jean-Jacques Goldman, Shy'm n'a pas fait un bébé toute seule. Mais la question est : avec qui ? Si la chanteuse n'a jamais dévoilé directement l'identité de son compagnon et du père de Tahoma, quelques indices ont permis de mettre les internautes sur la voie. Notamment grâce à Héléna Noguerra. Pour la majorité des fans, Shy'm est en couple avec son fils Tanel. Le jour de la naissance de Tahoma, la comédienne révélait être devenue grand-mère pour la première fois avant de supprimer son message. Une annonce express qui n'a malheureusement échappé à personne. Les principaux intéressés n'ont en tout cas toujours pas confirmé l'information. Qui sait ? L'annonce se fera peut-être en chanson...