Shy'm, maman en fête : adorables photos de son fils Tahoma pour son premier anniversaire

La naissance de son fils a été comme une consécration pour Shy'm. Un an après, la chanteuse a célébré le premier anniversaire de son précieux bébé le 22 janvier 2022. Sur Instagram, elle a dévoilé un cliché en noir et blanc du nouveau-né le premier jour de sa vie puis une photographie un an plus tard. "1 jour hier. 1 an aujourd'hui. La caresse de ma vie. Joyeux 1 an mon fils." écrit-elle en légende. Très discrète sur sa vie privée, l'interprète du titre Femme de couleur a toujours tenu à garder le visage de son fils secret, tout comme l'identité du père dont elle n'a jamais dévoilé le nom.

Seule révélation de l'artiste, née sous le nom de Tamara Marthe, elle a souhaité appeler son fils Tahoma. Pour rendre hommage à son fils et lui prouver son amour inconditionnel, la jolie brune a d'ailleurs fait tatouer son prénom au niveau de son cou. Interviewée par le Journal des Femmes le 28 octobre 2021, la jolie brune qui a joué dans la série Profilages en 2020 avait expliqué pourquoi elle avait choisi ce prénom si particulier pour son premier enfant. "Je me souviens que c'était sur le tournage de mon clip qui s'appelle Ensemble, et à ce moment, j'avais dans l'idée de l'appeler Tao. Je parle du prénom avec mon styliste, j'étais encore enceinte, et il me dit que son cousin s'appelle Tahoma. Vu que j'avais déjà entendu le prénom Tao sur quelques enfants, j'ai trouvé Tahoma très joli et poétique. J'avais envie d'un prénom original" avait-t-elle confié.

Une belle victoire pour Shy'm qui a par le passé été victime d'une grossesse extra-utérine. "Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup beaucoup de bonheur (...) C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse", avait-elle confié à Purecharts au lendemain de l'annonce de sa grossesse.