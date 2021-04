Helena Noguerra grand-mère : son annonce supprimée, elle explique pourquoi

Helena Noguerra avait pourtant de quoi se réjouir. En janvier dernier, l'actrice belge annonçait fièrement la naissance de son tout premier petit-enfant. Une belle nouvelle qu'elle a finalement supprimée de son compte Instagram. La soeur de Lio est revenue sur ce revirement de situation dans les colonnes de Femme Actuelle, le 6 avril 2021.

"Je n'ai pas envie de parler de ce post, annonce-t-elle d'emblée. Parce que justement, si je l'ai enlevé, c'est que d'un seul coup j'ai réalisé que je m'étais trompée. Quand on parle de soi, on engage plein de gens avec nous qui n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux. Donc ça m'a bien appris."

D'une nature plutôt discrète sur sa vie privée, Helena Noguerra s'est vite rendue compte qu'elle en partageait alors un peu trop. "Je peux vous dire que je suis grand-mère et que je suis contente. Mais ça va engager mon fils, les gens vont chercher... Et puis le pauvre, je vais le laisser tranquille. C'est un homme de 30 ans, il n'a pas envie que sa maman parle pour lui. C'est débile, donc j'arrête", développe l'actrice de L'Arnacoeur.

Helena Noguerra profite cependant de la "joie" de devenir grand-mère pour la première fois. "Finalement, les choses vont bien au-delà de ça et entraînent une espèce d'impudeur. Alors j'ai enlevé le post et j'ai envie d'être discrète maintenant. Je ne veux pas embarquer les autres avec moi dans un monde qui devient de plus en plus obscène", dénonce-t-elle.

Dans sa publication désormais supprimée, Helena Noguerra laissait tout de même sa joie s'exprimer. "Vieillir c'est beaux ! Bienvenue aux juniors...", écrivait-elle.

En janvier dernier, Helena Noguerra est ainsi devenue grand-mère, à l'âge de 51 ans. Il s'agissait alors du premier enfant de son fils Tanel.