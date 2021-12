Shy'm "maman poule angoissée" avec Tahoma : elle se confie sur sa nouvelle vie

Shy'm a commencé une nouvelle vie le 22 janvier 2021, date de naissance de son premier enfant. Elle en partage aujourd'hui le contenu avec ses fans et leur fait de nouvelles confessions. La chanteuse explique notamment : "On ne se rend pas compte effectivement à quel point c'est compliqué et fatiguant d'être une jeune maman."

C'est avec LCI que Shy'm s'est entretenue ! La chanteuse, qui prête sa voix au conte audio La Fille de Noël (disponible sur audible.com), a d'abord affirmé que son fils Tahoma lui avait redonné le goût des fêtes de fin d'année. "En tant que jeune adulte les fêtes de fin d'année me déprimaient. Mais depuis que mon fils est arrivé, j'ai retrouvé la magie des fêtes de Noël comme je pouvais la vivre quand j'étais plus jeune, confie-t-elle. Quand j'étais devant le micro pendant l'enregistrement, je me suis vraiment imaginée mon petit garçon l'écouter à deux ans, deux ans et demi."

Je crois que je suis maman poule et angoissée.

L'interprète, comédienne et danseuse de 36 ans déclare ensuite : "On ne se rend pas compte effectivement à quel point c'est compliqué et fatiguant d'être une jeune maman. On est abreuvé de conseils et en même temps on en manque. Je me suis vraiment retrouvée dans un monde que je ne connaissais pas... Je crois que je suis maman poule et angoissée. Je crois que je risque d'être la même maman que j'ai eue !"