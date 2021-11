Shy'm a perdu ses 17kg de grossesse... elle dévoile son astuce !

Sa vie a été bouleversée en janvier 2021, quand elle a accueilli son premier enfant. Et il n'y a pas que son quotidien qui n'est plus le même. Physiquement, Shy'm remarque des différences fondamentales chez elle. De la perte de cheveux - qu'elle laisse au repos, loin des extensions, en portant des perruques - à l'apparition de la linea nigra, la pigmentation de la peau apparue au niveau de son ventre, l'artiste doit réapprendre à s'apprivoiser. Niveau silhouette, cela dit, rien ne semble indiquer qu'elle portait la vie il y a quelques mois.

"Perdre mes kilos de grossesse a été une grosse motivation, explique-t-elle dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs. J'avais pris 17 kg. Là, j'ai tout reperdu : je crois que l'allaitement a beaucoup aidé, puis le stress et la fatigue ont eu raison des derniers kilos. J'ai repris une hygiène alimentaire plus saine, aussi avec des produits protéinés. Sinon, je ne suis pas hyper-sportive mais j'ai des phases durant lesquelles je me donne à fond : il y a eu la danse, la boxe... Au-delà de la ligne, c'est important pour la santé physique et mentale."

On a mis beaucoup de temps avant de se fixer sur un prénom

Egérie de la marque PinUp Secret, Shy'm a développé une nouvelle routine pour prendre soin d'elle. La jeune maman de 35 ans a notamment pris l'habitude de ne plus porter de parfum et de ne plus utiliser de gels douches parfumés. "Je veux qu'il sente mon odeur personnelle, assure-t-elle, c'est très animal !" Shy'm et son mystérieux compagnon ont tenu leurs fils pour la première fois dans les bras il y a dix mois. Ils ont choisi d'appeler le petit garçon Tahoma, un prénom mixte d'origine amérindienne qui signifie "sommet enneigé de la montagne". "Son papa et moi-même avons aussi un prénom original, expliquait-elle. On avait donc envie de quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On a mis beaucoup de temps avant de se fixer sur un prénom et finalement, on s'est décidé trois semaines avant la naissance." Qui sait ? Nous en sauront peut-être un jour davantage à propos du papa...