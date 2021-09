Shy'm partage une craquante photo de bébé... déjà fou de musique ?

Devenue maman pour la première fois en janvier dernier, Shy'm savoure sa nouvelle vie. Si la star, aujourd'hui âgée de 35 ans, reste assez secrète sur cette maternité, elle fait parfois le bonheur de ses fans en postant quelques photos de son fils. C'était le cas mardi 28 septembre 2021.

Sur son compte Instagram suivi par 958 000 fidèles, Shy'm a ainsi dévoilé un amusant cliché de son bébé, assis parterre et pris en photo de dos, devant un grand meuble de rangement. En légende, l'interprète des tubes Femme de couleur et Et alors ! écrit : "Moi quand je galère à retrouver mon vinyle pref." Un commentaire décalé puisque l'on peut voir son petit garçon - dont le prénom reste officiellement mystérieux - entrain d'essayer d'attraper des pochettes de disques. Nul doute que la chanteuse transmet déjà le goût de la musique à son fils en lui faisant écouter les trésors qu'elle possède dans sa collection.

Dans les commentaires, les followers de Shy'm ont posté des dizaines de messages et nombreux se sont surtout amusés de constater qu'il manquait une chaussette à l'un des pieds du bébé. Ce qui a d'ailleurs fait sourire la jeune maman qui a confirmé que son fils "galérait" donc "aussi" à retrouver sa chaussette manquante.

Depuis qu'elle est maman, Shy'm continue de mener sa vie comme elle l'entend. La star, dont on ne connaît toujours pas l'identité du compagnon, multiplie les activités avec bébé en allant profiter des joies de la plage ou bien d'un moment détente dans le cadre enchanteur et chic du Ritz à Paris. Récemment, elle faisait toutefois une apparition solo sur tapis rouge en se rendant à la dernière édition du Festival Séries Mania de Lille. Un moment qui a permis à l'ex-star de la série Profilage, qui a déjà retrouvé une incroyable taille de guêpe, de notamment retrouver ses fans.