"Ça finit quand le post-partum ?" : Shy'm face à un problème de taille après sa grossesse

Lorsqu'on donne la vie, le corps subit de multiples transformations et quelques désagréments. Sur son compte Instagram, la chanteuse Shy'm - qui a accueilli un petit garçon prénommé Tahoma en janvier 2021 avec son mystérieux compagnon - a dévoilé une photo un peu inquiétante de ses cheveux, mais qui parlera certainement à toutes les mamans. L'artiste de 36 ans partage énormément sur son quotidien de mère : l'allaitement, les sorties avec bébé, le travail à la maison... Tout en prenant le soin de ne jamais dévoiler le visage de son tout petit.

Ce 8 décembre, dans sa story, celle qui vient de sortir son nouveau single intitulé Tadada Tututu, a pris en photo ses cheveux ébouriffés. Beaucoup de femmes voient tomber leurs longueurs en abondance à cause d'un manque de fer juste après leur grossesse. Ce qui est le cas pour l'ancienne coach de Danse avec les stars. "Ça finit quand le post-partum ?", a-t-elle interrogée, apparemment agacée par cette petite contrainte esthétique et capillaire dont elle semble ne pas pouvoir se débarrasser.

Bien heureusement, Shy'm sait s'entourer des meilleurs experts pour l'embellir et prendre soin d'elle. En effet, juste après son cliché, Shy'm est apparue face caméra, en train de fredonner et de se faire coiffer. Et son problème de cheveux a complètement disparu, à l'aide de laque et de pinces à cheveux !

Celle qui a brillé sur le tapis rouge des NRJ Music Awards le 20 novembre dans une robe transparente peut néanmoins se targuer d'une chose : elle a perdu les 17 kilos pris durant sa grossesse ! A Télé-Loisirs, la chanteuse a dévoilé ses secrets pour retrouver sa taille de guêpe. "J'ai tout reperdu : je crois que l'allaitement a beaucoup aidé, puis le stress et la fatigue ont eu raison des derniers kilos. J'ai repris une hygiène alimentaire plus saine, aussi avec des produits protéinés. Sinon, je ne suis pas hyper-sportive mais j'ai des phases durant lesquelles je me donne à fond : il y a eu la danse, la boxe... Au-delà de la ligne, c'est important pour la santé physique et mentale".