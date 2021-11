Shy'm en body et robe transparente : la jeune maman canon... mais privée de voix en plein direct

"Je suis très heureuse et honorée de remettre l'un des prix les plus prestigieux de la soirée. Surtout que ce soir il y a du niveau...", a-t-elle lancé face à la foule lorsque, gênée, elle s'est subitement arrêtée. "Je suis... J'attends que le prompteur se mette... Voilà... Merci pour la galère !" a-t-elle ajouté embarrassée. Ni une ni deux, Nikos Aliagas est intervenu : "Tranquillement, tout va bien. T'inquiète on est en direct, tu es à la maison. Prends ton temps Shy'm..." Tout est finalement rentré dans l'ordre et Shy'm a annoncé le nom du gagnant, à savoirDadju.

Le palmarès des NRJ Music Awards 2021 :

- Artiste Féminine Francophone de l'année : Eva

- Artiste Masculin Francophone de l'année : Dadju

- Révélation Francophone de l'année : NAPS

- Groupe/Duo Francophone de l'année : Vitaa & Slimane

- Collaboration Francophone de l'année : Amel Bent et Hatik – "1, 2, 3"

- Artiste Féminine Internationale de l'année : Dua Lipa

- Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

- Révélation Internationale de l'année : Olivia Rodrigo

- Groupe/Duo International de l'année : Coldplay

- Collaboration Internationale de l'année : Coldplay et BTS – "My Universe"

- Chanson Internationale de l'année : Ed Sheeran – "Bad Habits"

- Clip de l'année : Vitaa & Slimane – De l'or

- DJ de l'année : DJ Snake

- NRJ Music Award d'honneur : Imagine Dragons

- Chanson Francophone de l'année : Kendji Girac - "Evidemment"