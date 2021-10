Shy'm maman accro : balade en tête à tête avec son fils à Paris

Shy'm vit un rêve éveillé depuis qu'elle a accueilli son premier enfant, un petit garçon, en janvier 2021. Sur son compte Instagram, l'interprète de Si tu m'aimes encore partage très souvent des photos craquantes en compagnie de son fils. Ce mercredi 13 octobre, la chanteuse n'a pas dérogé à la règle, en postant un cliché d'elle et de son bébé de 10 mois, dont le nom reste encore un mystère. Shy'm se trouve dans les rues de Paris. Elle se tient derrière la poussette de son fils et le regarde avec fierté.

Souriante, elle porte un bonnet, une veste et des bottes hautes à lacets. Au loin, on aperçoit l'église du Sacré-Coeur. Si le visage du petit est dissimulé, on peut néanmoins admirer une partie de son look. Baskets de couleur bleu et rouge, pantalon de jogging beige : Shy'm semble prendre plaisir à habiller son fils et le fait avec beaucoup de goût ! En légende, elle écrit : "Mon coeur sacré", en référence au monument historique que l'on peut voir au loin.