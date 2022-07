Shy'm maman : rares photos en famille, son adorable fils Tahoma a bien grandi !

Un garçonnet dont les photos sont rares et qui semble avoir beaucoup grandi depuis la dernière fois que sa maman l'avait mis sur Instagram. Toutefois, pas question de voir son visage : toujours de dos, l'adorable bout de chou est très protégé par une jeune femme qui refuse d'en dire trop. Il y a peu, elle avait donné une interview dans laquelle elle se montrait sans filtre.

"Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie que l'on s'immisce dans mon couple", avait-expliqué, elle qui a vu certaines de ses histoires très médiatisées, notamment celle avec le tennisman Benoit Paire, qui avait duré environ deux ans.

Des histoires qui ne lui avaient pas apporté la stabilité recherchée, elle qui voulait des enfants depuis plusieurs années déjà, comme elle l'avait raconté dans Gala : "Quand on mène une carrière depuis l'âge de 19 ans, qu'on est sans cesse dans le travail, on n'évolue pas forcément au même rythme, ou dans le même sens que l'autre", avant d'ajouter : "Oui, j'ai envie de devenir maman. Mais c'est un projet qui demande beaucoup de réflexion, de temps... C'est une envie qui est là et qui restera tant que j'en n'aurais pas". C'est désormais chose faite et on lui souhaite le meilleur avec son bébé !