Sibeth Ndiaye "au front" : son dur confinement avec son mari et ses enfants

Depuis le début du confinement, on voit encore trop de gens dans la rue, sur les quais, à se balader main dans la main sous les premières chaleurs d'avril. Ni les mesures de distanciation sociale, ni les allergies au pollen de certains n'auront dissuadé les gens de rester chez eux. Pourtant, chaque jour, Sibeth Ndiaye est "au front" pour tenter de faire appliquer les mesures du gouvernement, alors que nous vivons l'une des pires crises sanitaires.

"Moi je suis au quotidien au front pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. Ce n'est pas forcément tous les jours évident", s'est exclamée la porte-parole du gouvernement sur RMC/BFMTV, le vendredi 20 mars 2020. "Je vois bien le relent qui va très, très vite arriver. J'entends les dérapages de certains. Je vois bien à quoi cela peut vite mener", a poursuivi Sibeth Ndiaye, qui doit gérer son travail en plus de ses trois enfants.

Avec son mari Patrice Roques, elle a accueilli deux filles et un garçon aux prénoms préislamiques : Youmali et Ingissaly et leur frère, Djimane. "Moi j'ai trois enfants à la maison. Mon mari fait le confinement et ce n'est pas facile. Pourtant, c'est un appartement qui est plutôt confortable", a ajouté Sibeth Ndiaye, toujours sur BFMTV.

Auprès du Parisien, l'ancienne secrétaire d'État de 40 ans décrivait Patrice Roques comme "le mari le plus merveilleux", qui lui a permis de développer sa carrière. "Il a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses pendant des années. Je suis d'ailleurs favorable à une plus grande reconnaissance du congé parental pour les hommes", confiait-elle.