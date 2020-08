Sidonie Bonnec, son bébé blessé : elle demande de l'aide à ses abonnés

Les vacances ont pris une tournure inattendue pour Sidonie Bonnec. L'animatrice de 43 ans, que l'on peut voir dans Tout le monde a son mot à dire aux côtés d'Olivier Minne sur France 2, a posté dimanche 2 août 2020 une photo qui brise le coeur. Son bébé a eu un accident et se retrouve avec un plâtre.

C'est sur Instagram que la compagne du réalisateur et producteur Jérôme Korkikian depuis 2009 a fait cette confidence. Elle a pris une photo de son fils Timothée (1 an) qui se retrouve avec une jambe dans le plâtre. Le petit garçon, tétine à la bouche, est assis dans un fauteuil et joue avec ses jouets. "Le cascadeur de l'été... si vous avez des idées de jeux, d'activités pour un enfant de 20 mois qui ne peut utiliser que ses bras et son cerveau je prends ! #monfils #cascade #petitcoeur #kids #maman #mamanpourmeilleuretpourlereste", a écrit Sidonie Bonnec en légende.

Et elle a bien raison de demander conseil à sa communauté car occuper un enfant en bas âge qui ne peut pas se déplacer relève presque de l'impossible ! D'ailleurs, sa communauté n'a l'a pas vraiment aidée car à part un internaute qui lui a conseillé les feutres, activité que Sidonie Bonnec a certainement déjà proposée à son enfant, elle n'a pas eu beaucoup de propositions. Les vacances risquent de sembler bien longues pour le petit Timothée.

Les causes de cet accident n'ont pas été dévoilées, mais il faut croire que le petit garçon est téméraire. Timothée a en tout cas une chance, celle d'avoir une partenaire de jeu au quotidien. Sa soeur Bonnie-Rose, née en août 2014, va certainement trouver des façons de le divertir. Quand à la maman, elle peut toujours demander conseil à ses ex-collègues des Maternelles. Nul doute qu'ils auront quelques astuces à partager.