Sidonie Bonnec : Son coin de paradis en France, peu fréquenté, une vie de délices avec ses enfants

Sidonie Bonnec, invitée des Enfants de la télé sur France 2 ce 2 avril, est une grande épicurienne. Depuis 2009, elle file justement le parfait amour avec le réalisateur et producteur Jérôme Korkikian, avec qui elle a accueilli deux enfants. Une fille qu'elle a appelée Bonnie-Rose, née en août 2014 et un garçon, Timothée, né en octobre 2018. La joyeuse petite famille apprécie la vie à Paris, mais aussi et surtout en Bretagne. Dans les colonnes de France Dimanche, le 31 mars 2023, l'animatrice de Tout le monde a son mot à dire sur France 2 s'est penchée sur son amour pour la ville de Dinard. "C'est la ville de mon adolescence. J'y suis arrivée pour mon entrée en seconde à 15 ans", a-t-elle confié à nos confrères. La présentatrice télé, qui est tombée amoureuse de cette ville a converti son mari et ses enfants. Ainsi, chaque été, la petite tribu a pour habitude de s'y rendre.

"J'y passe une partie de l'été chez mes parents. J'y retourne avec mes enfants. Pour eux, c'est le paradis. La mer, le marché, l'appartement...", ajoute celle qui apprécie avoir une vie "simple, une vie saine, une vie de délice". Mordue de sport, Sidonie Bonnec aime tout particulièrement faire de la voile. En dehors de cette activité en pleine Manche, la famille de l'animatrice télé profite d'être à Dinard pour se reposer. "On fait la sieste. En fonction de nos humeurs, on s'arrête à plage du Centre ou celle de Prieuré ou de Port-Blanc. Je nage beaucoup dans la mer, quelle que soit la température", confesse-t-elle.

La Bretagne ça vous gagne !

Passionnée par cette ville située dans le département d'Ille-et-Vilaine, Sidonie Bonnec se verrait bien y vivre à l'année. Toujours à nos confrères de France Dimanche, l'animatrice télé de France 2 a confié qu'elle aimerait "passer beaucoup plus de temps" à Dinard. "La vie y est si douce. Cet été, j'y serai pour planter le décor de mon premier roman", a-t-elle déclaré, avant de préciser que sa famille et elle étaient des mordus de fruits de mer. "On est obsédés par les fruits de mer ici. Et il y a la galette de sarrasin qui est à tomber", a-t-elle confié. Sidonie Bonnec, future dinardaise ?