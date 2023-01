Simon Castaldi séparé d'Adixia, il dévoile les dessous de leur rupture soudaine

Ils étaient en couple depuis plus d'un an et visiblement très amoureux l'un de l'autre... Pourtant, Adixia et Simon Castaldi ont mis fin à leur histoire. S'ils ont toujours été assez discrets sur leur couple, les deux stars de la télé-réalité se faisaient encore plus silencieux depuis quelques mois. Face à ses fans qui lui posaient quotidiennement des questions, le fils de Benjamin Castaldi a pris la décision d'expliquer enfin la situation.

Le mardi 24 janvier 2023, il s'est donc emparé de son téléphone pour filmer et poster une vidéo où il se confie sans filtre sur cette rupture inattendue pour les fans, mais prévisible pour lui. En effet, selon ses propres dires, cela faisait déjà plusieurs mois que sa relation avec Adixia s'était fortement dégradée. "Oui, je ne suis plus avec Adixia. Ça a été assez compliqué (...) Ça faisait deux-trois mois que c'était compliqué, on ne s'entendait plus. On a essayé de recoller les morceaux plusieurs fois, et ça ne marchait pas. J'en suis, je pense, responsable 80-70 % dans la globalité du couple, même si on dira que c'est du 50/50", a-t-il expliqué, visiblement encore très touchée par cette séparation.