Simon Porte Jacquemus : Photos de baisers avec son chéri pour dénoncer de sordides messages

Le 2 janvier 2021, Simon Porte Jacquemus a célébré la nouvelle année en publiant une photo de lui embrassant son compagnon, Marco Maestri sur les réseaux sociaux. Une photo prise dans un Photomaton, comme de milliers d'autres amoureux ont pu en prendre. Il faut croire que ce baiser des plus banals en choque encore certains. Sur Instagram, le styliste a dénoncé la présence de nombreux commentaires homophobes.

"Beaucoup d'insultes et de gens qui se désabonnent après la publication de la photo où j'embrasse mon compagnon. On en est toujours vraiment là ? L'amour gagne toujours. Je vais continuer de partager l'amour et le bonheur !! Et plus encore. Je suis fier", écrit-il, tout en publiant une autre photo de lui et de son homme en train de s'embrasser.