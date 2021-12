Simone Biles et les gymnastes victimes d'agression sexuelles obtiennent une somme record

C'est une histoire qui a profondément marqué le monde du sport aux États-Unis. L'ancien médecin de l'équipe féminine américaine de gymnastique, Larry Nassar, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles répétées sur plus de 250 gymnastes, dont la plupart étaient mineures, sur une période de près de vingt ans. Condamné en 2017 et en 2018 à une peine de prison à vie, l'homme de 58 ans a notamment agressé la star de la gymnastique, Simone Biles. La jeune femme de 24 ans a d'ailleurs témoigné aux côtés de plusieurs autres athlètes américaines en septembre dernier, décrivant les agressions subies pendant sa jeunesse.

Et bien aujourd'hui, les victimes de Larry Nassar viennent d'apprendre une bonne nouvelle. D'après le Wall Street Journal, la Fédération américaine de gymnastique, le Comité olympique et paralympique (USOPC) américain et leurs assureurs ont conclu un accord d'indemnisation et les 250 gymnastes devraient recevoir pas moins de 380 millions de dollars (soit environ 336 millions d'euros). Une somme énorme et confirmée lors d'une audience devant un tribunal fédéral, mettant ainsi fin à cinq années de bataille juridique. Il s'agit ainsi d'une des indemnisations les plus élevées accordées à des victimes d'agressions sexuelles

Cet accord historique met fin à un autre chapitre du scandale Larry Nassar

Larry Nassar avait également sévi au sein de l'université d'État du Michigan et l'institution avait alors conclu un accord pour 500 millions de dollars (443 millions d'euros) avec plus de 300 victimes. "Cet accord historique met fin à un autre chapitre du scandale Larry Nassar. Les survivantes ont maintenant reçu un total de 880 millions de dollars en compensation de leur douleur et de leur souffrance aux mains de ce monstre, avec des institutions qui l'ont laissé faire", a déclaré l'avocat principal des victimes, John C. Manly.

Si ce scandale n'a peut-être pas encore fini de livrer ses derniers verdicts, pour les victimes, c'est une nouvelle victoire de plus après cet accord financier record.