Simone Signoret "cocufiée" par Yves Montand avec Marilyn Monroe : sa réaction inattendue

Il y a des couples mythiques, mais avec Yves Montand et Simone Signoret, leur histoire a connu des sommets avec l'implication d'une autre légende : Marilyn Monroe. Les trois stars sont en effet les protagonistes d'une romance digne d'un scénario de film. En disparaissant il y a trente-sept ans exactement ce 30 septembre, l'actrice française a décidément laissé derrière elle une vie particulièrement romanesque.

Nous sommes à la fin des années 1950. Simone Signoret a tourné en Angleterre dans Les Chemins de la haute ville sous la direction de Jack Clayton. Mariée depuis 1951 avec Yves Montand, elle part avec lui en direction des Etats-Unis. S'ils sont très populaires en France, les amoureux fréquentent de l'autre côté de l'Atlantique les plus grands noms, comme celui d'Arthur Miller. Le dramaturge vient d'épouser Marilyn Monroe et l'amitié entre les deux couples de stars débute. Montand et Signoret s'installent à Los Angeles au Beverly Hills Hotel et sont logés dans des bungalows mitoyens à ceux d'Arthur Miller et Marilyn. Cette dernière apprécie tout particulièrement son collègue français. Dans un premier temps, il s'agit de tourner un film avec lui puisqu'elle l'impose auprès de George Cukor et des producteurs dans Le Milliardaire en 1960.

Une époque fantastique en termes de cinéma pour les deux comédiens français puisque c'est en 1960 que Simone Signoret remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans Les Chemins de la haute ville. Mais alors que la Française est au sommet, une idylle a commencé entre son mari et l'icône américaine, dévoilée ensuite par la presse américaine. Pour Yves Montand, cette relation adultérine - des rumeurs de grossesse ont même fait surface - ne doit pas mettre fin à son mariage avec Simone Signoret. C'est ainsi qu'après la promotion du film, il rejoint sa femme et reste définitivement en France, dans leur maison d'Autheuil-Anthouillet dans l'Eure plus précisément.

Simone Signoret ne gardera pas d'amertume toutefois, comme elle le prouve dans une interview des années plus tard avec un journaliste qui l'interroge sur la relation entre son mari et Marilyn. Dans son autobiographie La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, la comédienne confie ainsi qu'elle regrettait simplement que Marilyn Monroe, qu'elle considérait comme son amie, n'ait jamais su qu'elle ne lui en avait pas voulu. La légende veut même, selon Vanity Fair, qu'elle s'amusait d'avoir été "la cocue la plus célèbre du monde".

La blonde comédienne a divorcé en 1961 d'Arthur Miller peu après sa liaison avec Yves Montand et est morte l'année suivante. Le couple français restera lui marié jusqu'au décès de Simone Signoret en 1985.