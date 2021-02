Sinaly Diomandé : Du mal à se nourrir, tensions familiales... le footballeur raconte ses débuts

Le championnat de France de football regorge de talents prometteurs ! Les fans de ballon rond en découvrent un nouveau, en la personne de Sinaly Diomandé. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais s'impose progressivement chez l'actuel 2e de Ligue 1, la consécration d'un début de parcours difficile...

Sinaly Diomande s'est entretenu avec L'Équipe ! Le footballeur de 19 ans a parlé de son enfance, à Abidjan, et de ses rêves de football qui l'ont poussé à arrêter l'école en CM1. Pour les suivre, Sinaly est allé à l'encontre de la volonté de son père : "Il ne me donnait plus rien, notamment pour manger, je me débrouillais avec des grands frères ou des amis du quartier."

"Le soir, il y avait toujours à manger et ma mère faisait le maximum. Mais le matin ou le midi... Des fois, je faisais la sieste car ça permettait d'arriver plus vite au seul repas de la journée. J'avais 14-15 ans, poursuit le défenseur des Gones. Mon père, menuisier-maçon, voulait que je travaille la mécanique pour rapporter des sous. Mais ce n'était pas mon truc de réparer des voitures le matin et d'aller jouer dans mon petit club de quartier l'après-midi."

Et même pour aller jouer, Diomandé a rencontré des difficultés. "Quand je n'avais pas de chaussures, je partais aider un maçon pour avoir de l'argent et m'en acheter. Je m'occupais du sable, du ciment", confie le jeune homme né en 2001. Son horizon s'éclaircit après qu'il soit sélectionné à une détection pour intégrer l'Académie Jean-Marc Guillou, au Mali, en 2017. Il perçoit son premier salaire mensuel d'un montant de 15 000 Francs CFA, environ 23 euros.