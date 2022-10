Sindy (Popstars) victime de viol par un membre de sa famille, confidences cash de la chanteuse

Vendredi 7 octobre, la chanteuse Sindy, qui s'était fait connaitre en 2013 dans Popstars avant d'être intégrée dans "la Team BS" du rappeur La Fouine, a expliqué dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 avoir été victime d'un viol par un membre de sa famille lorsqu'elle était enfant.

"Cet homme est arrivé dans ma vie quand j'avais 7 ans. Il s'est bien comporté pendant plusieurs années mais un jour, un soir d'été, j'avais 11 ans, j'étais dans mon lit car c'était l'heure d'aller dormir, je dormais en culotte-débardeur, et dans mon demi-sommeil, en m'endormant, je m'aperçois qu'il est assis au bord de mon lit et qu'il me regarde", a-t-elle raconté avec beaucoup d'émotions. Un "premier truc bizarre", suivi de plein d'autres, de plus en plus graves. Elle aurait notamment été obligée de lui faire un bisou sur la joue avant qu'il ne tourne sa bouche. "C'est une agression ça" a-t-elle constaté, avant d'ajouter : "Il me regarde quand je pisse, quand je prends ma douche...".