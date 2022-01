Sinead O'Connor aux obsèques de son fils, 17 ans : "J'ai mis quelques paquets de clopes dans le cercueil"

La chanteuse Sinead O'Connor a rendu un dernier hommage à Shane, son fils de 17 ans, retrouvé mort le 7 janvier 2022. La cérémonie a été célébrée au cimetière et crématorium de Newlands Cross, dans l'ouest de Dublin en Irlande. Pour faire ses adieux à son fils, la star de 55 ans est apparue habillée d'un jogging rose fluo, conformément aux souhaits de Shane, qui aurait selon elle "adoré ça".

Sur Twitter elle a indiqué : "Nous venons de dire au revoir à notre bel ange, Shaney. Très belle cérémonie hindoue. Shane aurait adoré ça (...). J'ai mis quelques paquets de clopes dans le cercueil pour lui, au cas où il n'y en aurait pas au paradis. Il aurait aimé ça aussi. Om. Shanti.'" Bouleversée depuis le suicide de son fils, Sinead O'Connor a ainsi fait référence au mantra "Om, paix" que son fils "chantait toujours". Lors de cette cérémonie, près de cinquante personnes étaient présentes, y compris le père de l'adolescent, Donal Lunny.

Sinead O'Connor, qui a changé son nom en Shuhada' Davitt en 2018, avait annoncé la mort de son fils après qu'il se soit échappé de l'hôpital où il était sous surveillance. "Mon magnifique fils, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la lumière même de ma vie, a décidé de mettre fin à sa lutte terrestre aujourd'hui et est maintenant avec Dieu", avait-elle indiqué avec tristesse, avant d'ajouter : "Qu'il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t'aime tellement. S'il te plaît, sois en paix."

J'ai décidé de suivre mon fils

Elle avait ensuite tweeté une musique de Bob Marley dédiée à Shane en écrivant : "Ceci est pour mon Shaney. La lumière de ma vie. La lampe de mon âme. Mon bébé aux yeux bleus. Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble. Aucune frontière ne peut nous séparer."

Sujette aux idées noires et aux pensées suicidaires, la chanteuse a récemment confié vouloir rejoindre son fils au paradis. "Je suis en route pour l'hôpital avec des policiers. Je suis perdue sans mon fils et je me hais. L'hôpital m'aidera pour un moment (...) J'ai décidé de suivre mon fils. Ça ne sert à rien de vivre sans lui. Je détruis tout ce que je touche. Je suis seulement restée pour lui. Et maintenant il est parti. J'ai détruit ma famille. Mes enfants ne veulent pas me connaître. Je suis une m**de. Et vous pensez que je suis cool simplement parce que je sais chanter. Je ne le suis pas", a-t-elle écrit dans une série de tweets qui a mis ses abonnés en alerte. Cette série de tweets a depuis été supprimée.