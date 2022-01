Sinead O'Connor : Son fils de 17 ans retrouvé mort deux jours après avoir disparu

C'est avec une douleur terrible au coeur qu'elle a pris la parole sur son compte Twitter. Le 8 janvier 2022, Sinead O'Connor a révélé que son fils, disparu depuis deux jours, avait été retrouvé mort. Le jeune homme n'avait que 17 ans. "Mon bel enfant, Nesta Ali Shane O'Connor, la lumière de ma vie, a décidé de mettre fin à sa bataille aujourd'hui et il est désormais auprès de Dieu, explique la chanteuse. Qu'il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t'aime tant. J'espère que tu as enfin trouvé la paix."

Aucune frontière ne peut nous séparer

Le média irlandais Garda avait diffusé un avis de recherche le jeudi précédent, décrivant Shane comme un garçon d'1m67 avec les cheveux bruns et courts et des yeux bleus. Il avait été aperçu pour la dernière fois à Tallaght, une agglomération située dans le sud de Dublin. Sur Twitter, toujours, Sinead O'Connor a partagé une chanson de Bob Marley en l'honneur de son fils, Ride natty ride, afin de lui rendre un dernier hommage. "C'est pour mon Shaney, ajoute l'artiste à la retraite. Ma vie. Mon âme. Mon ange aux yeux clairs. On sera toujours ensemble. Aucune frontière ne peut nous séparer."

Un corps avait été retrouvé aux alentours de la ville de Wicklow le vendredi 7 janvier 2022. Il a finalement été identifié comme étant celui de Shane O'Connor. Sinead O'Connor, elle aussi sujette aux pensées noires et aux envies suicidaires, a eu l'adolescent de 17 ans avec le musicien Donal Lunny. Le couple s'était séparé peu après sa naissance. Sinead O'Connor, qui a été mariée à quatre reprises, est maman de quatre enfants. Jake, qu'elle a eu avec son premier époux John Reynolds, Roisin, fruit de ses amours avec le journaliste irlandais John Waters et Yeshua Francis Neil, le fils de Frank Bonadio, pleurent donc la mort d'un frère...