Slimane et Ayem Nour : Baiser et câlin au lit, un couple étonnant dans le clip de Sentimental

Réservé sur le sujet de sa vie privée, Slimane n'a d'ailleurs jamais dévoilé l'identité de la maman de sa fille Esmeralda, née en janvier 2022. Dans le passé, il s'était affiché une seule fois avec une femme prénommée Camille sur le tapis rouge du Marrakech du rire en 2016. Malheureusement, leur idylle n'avait pas duré.

Pudique, l'interprète du titre Avant toi avait évoqué également une déception amoureuse du passé au mois de février 2022. "L'année dernière à la même période j'étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint Valentin avec quelqu'un d'autre... Un an plus tard je vis ma best life comme quoi... Bon ça m'a au moins permis de faire de bonnes chansons pour l'album. Thank you NEXT" confiait-il sur Instagram.

En tournée avec Vitaa jusqu'au 17 décembre prochain, Slimane partage depuis le mois d'août chaque vendredi les nouveaux titres de son prochain album Chroniques d'un cupidon, dont la sortie est prévue le 2 septembre 2022. Avant le clip Sentimental, l'interprète du titre Versus avait ainsi dévoilé ses titres Peurs et Les Roses du Bois de Boulogne.