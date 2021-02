Soeur André positive à la Covid-19 à 117 ans : la doyenne des Français n'a "pas peur de mourir"

Elle est né en 1904. Demain, la soeur André fêtera son 117e anniversaire. Malgré son âge très avancé, la doyenne d'Europe est parvenue à vaincre la Covid-19. Comme le relate nos confrères de Var-Matin, le 8 février 2021, la nonne a été testée positive au virus le 16 janvier dernier au sein de l'Ehpad Sainte Catherine Labouré, à Toulon.

De son vrai nom Lucile Randon, elle a été contrainte à un isolement strict dans sa chambre l'empêchant d'assister aux messes. "Je ne me suis même pas rendue compte que je l'avais", a-t-elle confié à Var-Matin, s'inquiétant surtout de la santé de ses voisins. Si la doyenne des Français a vaincu la Covid-19 comme si ce n'était qu'une simple quinte de toux, ce n'était pas le cas des autres résidents de l'Ehpad. 81 des 88 habitants de l'établissement ont contracté le virus. Une dizaine d'entre eux y ont perdu la vie.

"J'ai été très très fatiguée quelques temps et alors j'ai déduit que j'étais un peu plus malade. Non je n'ai pas eu peur d'être malade. Parce que je n'ai pas peur de mourir", a déclaré la soeur André au micro de BFMTV . Pendant ses longues journées de confinement, la doyenne d'Europe a "prié pour la jeunesse". Dans les colonnes du Parisien, elle a également livré un message pour les personnes plus gravement atteintes de la Covid-19 : "Qu'ils gardent espoir, se bagarrent, luttent pour guérir et donnent l'exemple".

Depuis une semaine, cette personnalité attachante peut de nouveau sortir de sa chambre. Avec ses compagnons d'Ehpad, la soeur André évoque les deux guerres, mais aussi son expérience avec la Grippe espagnole. Pour fêter sa convalescence et son 117e anniversaire, la religieuse aura le droit à une petite fête avec en prime son dessert préféré : une omelette norvégienne.