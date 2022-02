Sofia Essaïdi "en souffrance totale" dans Danse avec les stars : "J'étais droguée aux médicaments"

Sofia Essaïdi en a parcouru du chemin depuis sa participation à la Star Academy 3, en 2003. Aujourd'hui, la belle brune de 37 ans évolue dans le monde de la comédie. Mercredi 9 février 2022, elle était l'une des actrices du téléfilm Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (France 2) adapté du livre du même nom de Marc-Olivier Fogiel. Pour l'occasion, elle s'est rendue dans les locaux de TV Mag pour une interview. Et elle n'a pas échappé à une question sur sa participation à Danse avec les stars en 2011.

Après avoir brillé dans la Star Academy, où elle est arrivée jusqu'en demi-finale, c'est dans Danse avec les stars que Sofia Essaïdi s'est illustrée. Elle a partagé cette aventure avec Maxime Dereymez et est arrivée jusqu'en finale, face à Matt Pokora (qui a remporté l'édition). Et, quel que soit son état physique, elle a fait le show. Pour preuve, lors de son interview pour TV Mag, elle a révélé qu'elle s'était blessée avant le premier prime. "Je me suis pratiquement cassé deux côtes trois jours avant le premier prime. Les médecins voulaient que j'annule l'émission mais je n'ai pas voulu le faire, ce qui fait que j'ai commencé le tournage blessée", s'est-elle souvenue.

Et ne comptez pas sur Sofia Essaïdi pour raconter en détails sa première émission. Elle a avoué qu'elle n'avait "pas beaucoup de souvenirs parce qu'[elle] était complètement droguée aux médicaments pour pouvoir tenir". Sa blessure n'est bien évidemment pas partie du jour au lendemain, car les entraînements pour Danse avec les stars sont intenses. Durant plusieurs semaines, elle a donc souffert, en silence. "Ça a été vraiment terrible. Je me rappelle du lendemain de ce prime-là où je n'ai carrément pas pu me lever parce que forcément j'avais poussé mon corps et j'ai dû rester allongée plusieurs jours après. Les trois-quatre premières semaines de cette émission, j'étais en souffrance totale. Je n'avais pas envie que ça se voit donc je n'en parlais pas. Ça reste un moment bien douloureux", a-t-elle conclu. Son parcours est donc d'autant plus bluffant.