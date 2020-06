Sofia Vergara : Elle claque plus de 20 millions d'euros pour une villa de rêve

Cette villa de 1580 m², construite sur un terrain de presque 1 hectare, compte la villa principale, une maison d'amis et une dépendance, près de la piscine. À l'intérieur, une grande cuisine, une salle de gym et une chambre principale, avec salles de bain et dressings séparés pour madame et monsieur, feront le bonheur de l'héroïne de la série Modern Family et son époux.

Sofia Vergara et Joe Manganiello se sont mariés le 21 novembre 2015. Ils ont célébré, en novembre dernier, leurs noces de cire, correspondant au quatrième anniversaire de mariage.

Sofia a un fils, Manolo (28 ans), né de sa première union à son amour de lycée, Joe Gonzalez. Joe Manganiello n'a pas d'enfant, mais il s'est parfaitement fait à son rôle de beau-père.