Kylie Jenner a dépensé plus de 100 millions d'euros en un an

La fortune des stars passionne leurs millions de fans. Celle de Kylie Jenner aurait été surévaluée, après que la superstar de 22 ans a utilisé de faux documents. De plus, Kylie a dépensé plus de 100 millions d'euros au cours de l'année passée, en achetant un jet privé et de nouvelles maisons.

L'info est signée Page Six ! Comme le magazine Forbes, le site américain s'est penché sur les finances de Kylie Jenner. Il révèle que Kylie Jenner a fait l'acquisition d'un avion privé Global Express, quelques mois avant le début de la pandémie, pour une somme allant de 50 à 70 millions de dollars (soit de 45 à 63 millions d'euros). Ce jet, Kylie l'a redécoré en s'inspirant du thème de la fête d'anniversaire de sa fille, Stormi (2 ans, née de sa relation avec Travis Scott).

En plus de cet avion qui coûterait 5 millions de dollars (près de 4,5 millions d'euros) par an, Kylie a également investi dans l'immobilier. La jolie brune a acheté un terrain de 2 hectares situé à Hidden Hills et ayant appartenu à Miley Cyrus, pour un terrain constructible, pour 15 millions de dollars (environ 13,4 millions d'euros), ainsi qu'une maison de plus de 1700 m², disposant de 14 salles de bain, 7 chambres à coucher, d'une piscine et de palmiers. Kylie est devenue l'heureuse propriétaire de cette villa pour 36,5 millions de dollars, près de 33 millions d'euros.