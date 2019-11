Soko nue dans son bain : pause câlin avec son fils pour son 1er anniversaire

Déjà le 27 octobre, Soko avait dévoilé une joyeuse photo d'elle avec son fils à l'occasion de son anniversaire. La veille, elle avait en effet soufflé ses 34 bougies. Ballons, chapeau pointu et tenues colorées, l'interprète de We Might Be Dead By Tomorrow avait témoigné : "Je ne peux même pas décrire à quel point ma vie a changé depuis mon dernier anniversaire ! J'en ai aimé chaque instant avec tout mon coeur. Oui, je suis fatiguée et ça se voit... Mais, me réveiller à 5h30 tous les jours avec autant d'amour est le meilleur cadeau que la vie pouvait me donner."

Une jolie déclaration qui avait fait réagir quelques-unes de ses amies célèbres telles que Milla Jovovich, Aurélie Saada du groupe Brigitte ou encore Lily-Rose Depp, à qui elle a donné la réplique dans le film La Danseuse (2016), de Stéphanie Di Giusto. Un long-métrage dans lequel Soko tient le rôle principal et qui avait été présenté au Festival de Cannes avant d'être nommé pas moins de six fois aux César.