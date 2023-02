Soldes 2023 : Alerte prix cassé sur ces figurines Pop

Achetez cette cette figurine Funko Pop Harry Potter Hedwig sur CDiscount pour 9,99 €

C'est certainement l'animal le plus mignon de la saga Harry Potter, et sûrement l'un des plus emblématiques. La chouette Hedwig a accompagné le sorcier à la cicatrice durant toutes ses aventures dans le monde des sorciers. Une belle amitié qui s'est créée dès les premiers instants. Elle s'est d'ailleurs posée à la fenêtre de votre enfant pour lui faire un petit coucou. Ailes rabattues, elle est perchée sur le rebord. Ses plumes immaculées brillent plus que jamais au soleil. Et le noir intense de ses yeux, bec, griffes et bout des plumes des ailes apportent un contraste saisissant, mettant encore plus en valeur le blanc. Comment résister face à ces grands yeux noirs qui vous regardent ?

3. Obtenez cette figurine Pop Movies Arcadia Pop-12 pour moins de 7 €

Si les enfants adorent les animaux en tout genre, certains attirent plus leur attention que d'autres. C'est en particulier le cas de féroces bêtes qui ont vécu des millions d'années avant nous. De tout temps, les dinosaures ont intrigué, effrayé, fasciné. Il n'y a qu'à voir le nombre de films les représentant qui ont été à l'affiche depuis des décennies. L'un des plus gros cartons dans le genre, c'est bien évidemment Jurassic World. Ce n'est pas pour rien que de nouveaux films sortent encore régulièrement et connaissent toujours le même succès. Si votre enfant en est fan, il va adorer cette figurine Pop Movies Arcadia Pop-12. C'est sa promo sur CDiscount que vous allez adorer vous. Elle est ainsi proposée à 6,69 € au lieu de 9,99 €. Profitez donc d'une réduction attractive de 21 %. Moins de 7 € pour une figurine Pop, c'est une aubaine.

Un animal rapide et féroce